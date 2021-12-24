تسجيل صوتي .. “شائعة موجة هجرة جديدة” تستنفر السلطات بسبتة المحتلة

2021-12-24 / 11:26 مساءً
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هبة بريس - الرباط

استنفر تسجيل صوتي ، انتشر على نطاق واسع ، مساء اليوم الجمعة، عبر تطبيق المراسلة واتساب، يتحدث عن فتح معبر سبتة المحتلة بشكل استثنائي، (استنفر) السلطات الامنية.

ونقلت صحيفة “نافيداد” الاسبانية، المحلية أن التسجيلات المتداولة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن التعزيزات الأمنية بمعبر سبتة اليوم الجمعة طبيعية وروتينية.

وأضافت الصحيفة أن الجانبان ( اسبانيا والمغرب ) اعتادا على تعزيز الحدود خلال الاحتفالات بعيد الفصح، وخلال الأيام الأخيرة من السنة الميلادية.

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