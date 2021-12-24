إنطلاق الأشغال لإنجاز منطقة صناعية بمنطقة “حيضرة ” بمدينة الفنيدق

هبة بريس - و م ع

انطلقت الأشغال فعليا لإنجاز منطقة صناعية بمنطقة “حيضرة ” بمدينة الفنيدق، حيث تم الانتهاء من الدراسات التقنية والشروع في أشغال الحفر وشق الطرقات ومد شبكات الماء والكهرباء والإنارة العمومية والتطهير.

وتمتد المنطقة الصناعية بمنطقة “حيضرة ” على مساحة 15 هكتارا على وعاء عقاري تابع للأملاك المخزنية، وسيتم تجهيزها من قبل القطاعات العمومية المعنية وبناء الوحدات التي سيتم تأجيرها ووضعها رهن إشارة الراغبين في الاستثمار بالمنطقة بأثمنة تشجيعية.

ويأتي هذا المشروع في إطار الإجراءات المعلن عنها خلال اجتماع ترأسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، في شهر مارس الماضي بمقر عمالة المضيق الفنيدق، لبحث إجراءات تحقيق الإقلاع الاقتصادي بالمنطقة.

وتم مؤخرا التوقيع على 3 اتفاقيات استثمار مع 3 شركات خاصة للاستقرار على مستوى المضيق-الفنيدق، حيث تشتغل شركتان في إعادة تدوير النسيج والثالثة تنشط في مجال الصناعات الغذائية وتثمين منتجات البحر، في انتظار الإعلان عن استثمارات أخرى بالمنطقة الصناعية “حيضرة” .

ويروم هذا المشروع تحسين قابلية التشغيل وتحفيز ريادة الأعمال للفئات الهشة، خاصة النساء والشباب بتراب عمالة المضيق الفنيدق.

في السياق ذاته، انعقد يوم السبت الماضي اجتماع ميداني برئاسة عامل عمالة المضيق-الفنيدق، ياسين جاري وبحضور مدير المركز الجهوي للاستثمار لطنجة-تطوان-الحسيمة والمدير العام لمناطق طنجة المتوسط ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، خصص لتفقد سير مشروع المنطقة الصناعية ل”حيضرة” ، وكذا مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.

ووقف الاجتماع على حيثيات المشروعين وأهميتهما الكبيرة في جلب فرص الشغل والاستثمار لمدينة الفنيدق، ما سيؤهلها لتكون قطبا اقتصاديا وصناعيا مهما بالعمالة، حيث تم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والتعقيدات الإدارية والتقنية من أجل الانتهاء من كافة الأشغال بالمشروعين ضمن الآجال المحددة.

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