مقاطعة للجلسات والاجراءات ..هيئة المحامين تحتج أمام محكمة النقض

هبة بريس - الرباط

احتشد المئات من المحامين ، صباح اليوم الجمعة، أمام محكمة النقض بالرباط،

للاحتجاج ضد فرض “جواز التلقيح” لولوج بنايات المحاكم، فيما أسموه بـ”وقفة الكرامة”.

وبالرغم من إعلان النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للعدل، في بيان أعقب جلسة الحوار القطاعي التي عقدت أمس لخميس، عن توصلها لاتفاق مع وزارة العدل، يقضي بتفويض المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، دون سواهم، صلاحية مراقبة جواز التلقيح خلال الولوج إلى مقار عملهم وبالتالي إنهاء احتجاجات المحامين إلا أن أصحاب البذلة السوداء فضلوا العودة الى الاحتجاج أمام محكمة النقض .

ورفع المحامون شعارات طالبت بالتراجع عن الدورية الثلاثية واعتبروها غير دستورية و تشكل تهديدا وخطرا على المحاكم، وتحول دون التمتع بحقوق دستورية.

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