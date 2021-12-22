وزير الخارجية الإسرائيلي: المغرب وإسرائيل مدعوان إلى مواصلة بناء وتعزيز علاقاتهما الثنائية

2021-12-22 / 10:17 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، خلال مؤتمر عبر تقنية المناظرة المرئية عقد بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الاتفاق الثلاثي المغربي-الأمريكي-الإسرائيلي، إن المملكة ودولة إسرائيل مدعوان إلى مواصلة بناء وتعزيز علاقاتهما الثنائية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، خلال هذا الاحتفال الذي أقيم بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، وكاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكن ، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالمغرب دايفيد غرين، ” يجب علينا مواصلة البناء، وإيجاد مبادرات جديدة وتعزيز علاقاتنا الثنائية”.

وأضاف لابيد “نحتفل بعام من السلام المتجدد بين أصدقاء قدامى. الروابط بين شعبينا عميقة والعلاقات بين بلدينا أقوى من أي وقت مضى”، مشددا على أننا ” نقيم اليوم علاقات أوثق بين الشعوب وبين الفاعلين الاقتصاديين في إطار رؤية لتعاون استراتيجي أعمق”.

وفي معرض تطرقه للزيارة التي قام بها إلى المغرب في غشت الماضي، أوضح السيد لابيد أنها كانت “إحدى أقوى اللحظات ” في فترة توليه منصب وزير، مشيدا بالاحتفال بالذكرى السنوية لهذا الاتفاق الثلاثي الذي وثق لاستئناف العلاقات بين الدولة العبرية والمغرب.

واحتفل المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم الأربعاء، بالذكرى السنوية الأولى للاتفاق الثلاثي، الموقع في 22 دجنبر 2020 في الرباط، ممهدا الطريق لتعاون مثمر بآفاق واعدة بين البلدان الثلاثة.

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