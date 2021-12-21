انتخاب محمد احكان رئيسا لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم
هبة بريس _ طنحة
هبة بريس – مكتب طنجة
انتخب عشية اليوم الثلاثاء 21 دجنبر الاري، محمد احكان ، رئيسا لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم، خلفا لعبد الحميد أبرشان الذي كان قد قدم استقالته في وقت سابق .
وتم انتخاب المحامي محمد احكان رئيسا لنادي اتحاد طنجة ، بالاجماع، خلال جمع استثنائي عقد عشية اليوم بأحد الفنادق المصنفة بمدينة طنجة لينهي بذلك التأويلات التي ذهب بعضها الى التشكيك في قدرة احكان على قيادة قاطرة فارس البوغاز .
وكان محمد أحكان قد كلف بترؤس لجنة تصريف أعمال نادي اتحاد طنجة من طرف ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ، الى جانب عدد من الوجوه المعروفة بالمدينة .
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