انتخاب محمد احكان رئيسا لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم

2021-12-21 / 6:19 مساءً
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هبة بريس _ طنحة

هبة بريس – مكتب طنجة

انتخب عشية اليوم الثلاثاء 21 دجنبر الاري، محمد احكان ، رئيسا لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم، خلفا لعبد الحميد أبرشان الذي كان قد قدم استقالته في وقت سابق .

وتم انتخاب المحامي محمد احكان رئيسا لنادي اتحاد طنجة ، بالاجماع، خلال جمع استثنائي عقد عشية اليوم بأحد الفنادق المصنفة بمدينة طنجة لينهي بذلك التأويلات التي ذهب بعضها الى التشكيك في قدرة احكان على قيادة قاطرة فارس البوغاز .

وكان محمد أحكان قد كلف بترؤس لجنة تصريف أعمال نادي اتحاد طنجة من طرف ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ، الى جانب عدد من الوجوه المعروفة بالمدينة .

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