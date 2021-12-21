إيطاليا: رصد أول إصابة محلية بمتحور “أوميكرون” في روما

2021-12-21 / 4:35 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلن أليسيو داماتو المسؤول الصحي في مقاطعة لاتسيو وسط إيطاليا اليوم الثلاثاء رصد أول إصابة محلية بمتحور “أوميكرون” في العاصمة روما.

وقال داماتو: “تلقيت من خدمة الرصد والمراقبة الإقليمية التابعة لمستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية خبرا برصد حالة إصابة موثوقة بالمتحور أوميكرون”، مبينا أن “هذه الحالة ذات أهمية خاصة حيث يبدو أنها إصابة محلية، أي خلال المرحلة الأولية من التحقيق الوبائي لم يتبين وجود أي اتصالات للمصاب مع أشخاص من بلدان أخرى”.

وأوضح أن “المريض شاب وحاليا بدون أعراض وهو في عزلة. وعند متابعة اتصالاته توصلنا إلى أنه شارك في حفلة في روما مع أربعة أصدقاء على الأقل ثبتت إيجابيتهم”، مشيرا إلى أن “المريض تلقى في السابق جرعتين من لقاح استرازينيكا ولم يقم برحلات خلال الـ14 يوما التي سبقت ظهور الأعراض”.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عمدة نيويورك: 100 دولار لكل من يحصل على جرعة معززة

عمدة نيويورك: 100 دولار لكل من يحصل على جرعة…

2021-12-21 / 5:43 مساءً
Photo of الصحة العالمية: “ألغوا عطلات رأس السنة بدل إلغاء حياة بأكملها”

الصحة العالمية: “ألغوا عطلات رأس السنة بدل إلغاء حياة…

2021-12-21 / 3:21 مساءً
Photo of “محمد” أكثر الأسماء شيوعا في إسرائيل خلال سنة 2020

“محمد” أكثر الأسماء شيوعا في إسرائيل خلال سنة 2020

2021-12-21 / 1:57 مساءً
Photo of تسجيل أول وفاة بأوميكرون في أمريكا والمتحور يسيطر على 70% من الإصابات

تسجيل أول وفاة بأوميكرون في أمريكا والمتحور يسيطر على…

2021-12-21 / 11:09 صباحًا
Photo of فرنسا.. إيقاف محتجز الرهائن الذي طلب لقاء وزير العدل حول قضية الرداد

فرنسا.. إيقاف محتجز الرهائن الذي طلب لقاء وزير العدل…

2021-12-21 / 9:38 صباحًا
Photo of بلجيكا توافق على بدء تطعيم الأطفال بين 5 و 11 سنة

بلجيكا توافق على بدء تطعيم الأطفال بين 5 و…

2021-12-21 / 9:26 صباحًا
Photo of فرنسا.. مسلح يحتجز رهينتين ويطلب لقاء وزير العدل ليحدثه عن قضية عمر الرداد

فرنسا.. مسلح يحتجز رهينتين ويطلب لقاء وزير العدل ليحدثه…

2021-12-20 / 5:48 مساءً
Photo of ‏”موديرنا”: جرعتنا المعززة فعالة ضد “أوميكرون”‏

‏”موديرنا”: جرعتنا المعززة فعالة ضد “أوميكرون”‏

2021-12-20 / 2:00 مساءً
Photo of الصين ل”أمريكا”: لا نخشى مواجهتكم

الصين ل”أمريكا”: لا نخشى مواجهتكم

2021-12-20 / 11:55 صباحًا
Photo of بسبب أوميكرون.. إسرائيل تدرج المغرب ضمن قائمة الدول الحمراء

بسبب أوميكرون.. إسرائيل تدرج المغرب ضمن قائمة الدول الحمراء

2021-12-20 / 10:32 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق