الصحة العالمية: “ألغوا عطلات رأس السنة بدل إلغاء حياة بأكملها”

هبة بريس - وكالات

أصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تحذيرا عاما مع ‏انطلاق موسم العطلات، تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد “الكريسماس” ورأس السنة الميلادية.‏

وأوصى تيدروس، بأن يقوم الناس بإلغاء أو تأجيل أحداث عطلتهم، بعد أن تسبب المتحور الجديد “أوميكرون” في ارتفاع حاد بإصابات فيروس “كورونا” المستجد.

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي: “إلغاء حدث أفضل من إلغاء حياة بأكملها”، بحسب صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

وأضاف: “من الأفضل الإلغاء الآن والاحتفال في وقت لاحق، بدلا من الاحتفال الآن والحزن فيما بعد”.

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