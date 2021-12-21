الصحة العالمية: “ألغوا عطلات رأس السنة بدل إلغاء حياة بأكملها”
هبة بريس - وكالات
أصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تحذيرا عاما مع انطلاق موسم العطلات، تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد “الكريسماس” ورأس السنة الميلادية.
وأوصى تيدروس، بأن يقوم الناس بإلغاء أو تأجيل أحداث عطلتهم، بعد أن تسبب المتحور الجديد “أوميكرون” في ارتفاع حاد بإصابات فيروس “كورونا” المستجد.
وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي: “إلغاء حدث أفضل من إلغاء حياة بأكملها”، بحسب صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.
وأضاف: “من الأفضل الإلغاء الآن والاحتفال في وقت لاحق، بدلا من الاحتفال الآن والحزن فيما بعد”.
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