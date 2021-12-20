بريطانيا.. اعتقال رجل في لندن بعد هجوم على سفارة بيلاروس

هبة بريس _ وكالات

أعلن متحدث باسم الشرطة البريطانية اعتقال أحد المتهمين بالاعتداء على مبنى السفارة البيلاروسية في لندن، الذي أدى إلى إصابة أحد الدبلوماسيين حالته خطرة.

وأشار المصدر إلى أنه “تم استدعاء الشرطة أمس الأحد، فيما يتعلق بتقرير عن أعمال الشغب طالت مبنى سفارة بيلاروس لدى لندن، وكذلك الاعتداء على دبلوماسييها”.

وأضاف: “أفاد موظف بالسفارة أنه تعرض للهجوم، وأصيب بجروح في الوجه”، مشيرا إلى “اعتقال رجل في مكان قريب من الحادث، وأن التحقيقات مستمر”.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية تعرض سفارة مينسك لدى لندن لهجوم أمس الأحد، ما أدى إلى إصابة أحد الدبلوماسيين بجروح خطيرة، وأنها استدعت القائم بأعمال السفارة البريطانية في مينسك وطالبته بـ”إجراء بلاده تحقيقا شاملا في هذا الاعتداء”.

وأوضحت أن “موظفا في السفارة أصيب بجروح خطيرة مما تتطلب تقديم رعاية طبية عاجلة له، حيث تم تشخيص إصابته بكسر في الأنف وارتجاج في المخ وكسر بأحد الأسنان”.

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