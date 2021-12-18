صورة تعبيرية

صحيفة لوبوان: تعاون أمني مغربي-إسرائيلي غير مسبوق

2021-12-18 / 5:32 مساءً
0
هبة بريس

تحت عنوان: بين إسرائيل والمغرب.. تحالف عسكري يرى النور، قالت مجلة ‘‘لوبوان’’ الفرنسية إنه بعد عام على تطبيع العلاقات بين البلدين، يبدأ المغرب وإسرائيل تعاونًا أمنيًا غير مسبوق، في مواجهة “التحديات” التي تفرضها الجزائر.

وأوضحت المجلة الفرنسية أن أحد عشر شهرا هي المهلة التي استغرقتها إسرائيل لإقامة علاقة أوثق مع المغرب أكثر من أي دولة عربية أخرى.

ومضت “لوبوان” إلى التذكير أنه منذ القدم شكلت الجالية اليهودية المغربية التي يبلغ عددها حوالي ثلاثة آلاف شخص، أكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا وزرعت علاقات وثيقة وطبيعية مع الدولة العبرية.

وبحسب بيني غانتس فإن تل أبيب لم تطبع علاقاتها مع الرباط في الواقع، بل أعادت إقامة روابط تاريخية قوية جدًا استنادًا إلى حقيقة أن الجالية اليهودية في المغرب كانت دائمًا محمية من قبل الملك السابق الحسن الثاني والقيادة الملكية الحالية محمد السادس.

وتابعت “لوبوان” القول إن زيارة بيني غانتس إلى الرباط، التي وصفتها إسرائيل بأنها “تاريخية”، جعلت من الممكن إضفاء الطابع الرسمي على التعاون الأمني بين البلدين.

وختمت بمذكرة تفاهم موقعة بين وزير الدفاع الإسرائيلي ونظيره المغربي عبد اللطيف لوديي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ”برلمان الوردة“ يمهد الطريق لإدريس لشكر لولاية ثالثة

”برلمان الوردة“ يمهد الطريق لإدريس لشكر لولاية ثالثة

2021-12-18 / 7:36 مساءً
Photo of حزب لويزة حنون : الجزائر تشهد انتكاسة في الحريات العامة

حزب لويزة حنون : الجزائر تشهد انتكاسة في الحريات…

2021-12-18 / 7:08 مساءً
Photo of المرزوقي : قيس سعيد دكتاتور والشعب التونسي سيعيد البلاد للسكة الصحيحة

المرزوقي : قيس سعيد دكتاتور والشعب التونسي سيعيد البلاد…

2021-12-18 / 6:32 مساءً
Photo of الملك ل”سلطان عمان”: أشكركم على دعمكم الشهم والنبيل لمغربية الصحراء

الملك ل”سلطان عمان”: أشكركم على دعمكم الشهم والنبيل لمغربية…

2021-12-18 / 2:01 مساءً
Photo of بسبب دعم مغربية الصحراء.. الملك ل”أمير قطر”: نشيد بهذا الموقف الأخوي الصادق

بسبب دعم مغربية الصحراء.. الملك ل”أمير قطر”: نشيد بهذا…

2021-12-18 / 10:54 صباحًا
Photo of بالأمم المتحدة.. هلال: المغرب لديه قناعة قوية لصالح العمل المناخي

بالأمم المتحدة.. هلال: المغرب لديه قناعة قوية لصالح العمل…

2021-12-18 / 10:09 صباحًا
Photo of أخنوش يجتمع بالمنسقين الجهويين ويؤكد: الحزب بصم على مسار سياسي غير مسبوق

أخنوش يجتمع بالمنسقين الجهويين ويؤكد: الحزب بصم على مسار…

2021-12-18 / 9:58 صباحًا
Photo of الملك للعاهل السعودي: نقدر دعمكم الصريح والواضح لمغربية الصحراء

الملك للعاهل السعودي: نقدر دعمكم الصريح والواضح لمغربية الصحراء

2021-12-18 / 9:23 صباحًا
Photo of انتخاب المغرب نائبا لرئيس اللجنة الدولية للري والصرف مكلفا بإفريقيا

انتخاب المغرب نائبا لرئيس اللجنة الدولية للري والصرف مكلفا…

2021-12-18 / 7:30 صباحًا
Photo of هل يعيد حزب سانشيز العلاقات الاسبانية المغربية لنقطة الصفر ؟

هل يعيد حزب سانشيز العلاقات الاسبانية المغربية لنقطة الصفر…

2021-12-17 / 8:36 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق