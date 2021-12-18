منظمة الصحة: إصابات أوميكرون تتضاعف و رصد في 89 دولة

2021-12-18 / 2:55 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن 89 دولة رصدت إصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضافت المنظمة في بيان، أن عدد الإصابات تضاعف خلال ما يتراوح بين يوم ونصف و3 أيام في المناطق التي تشهد تفشيا محليا، بحسب ”رويترز“.

وذكرت أن أوميكرون ينتشر على نحو سريع في البلدان التي بها مستويات مرتفعة من التطعيم بين السكان، لكن لم يتضح إن كان السبب هو قدرة الفيروس على مقاومة اللقاح أم قدرته المتزايدة على الانتشار أم الأمرين معا.

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