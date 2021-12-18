مصر تعلن اكتشاف أول 3 حالات إصابة بمتحور “أوميكرون”

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة المصرية اكتشاف أول ثلاث حالات إصابة بمتحور “أوميكرون”لدى مواطنين قادمين من الخارج.

وذكرت الوزارة في بيان مساء أمس الجمعة أنه “تكثيفا لأعمال نظام الترصد الوبائي، منذ إعلان ظهور المتحور أوميكرون، وقيام مصر بترصد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور، وبناء على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني، وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، ضمن 26 حالة وافدة من الخارج تم رصد إصابتها بفيروس كورونا”.

وتابع ذات المصدر انه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، موضحا أن حالتين لا تعانيان من أية أعراض، فيما تعاني الحالة الثالثة من أعراض إصابة خفيفة.

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