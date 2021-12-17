الرئيس السنغالي يكلف السفير المغربي بنقل تحياته الأخوية للملك

هبة بريس

استقبل رئيس الجمهورية السنغالية ماكي سال، الخميس، سفير المغرب في دكار الطالب برادة، الذي قام بزيارة وداع للرئيس سال إثر انتهاء مهامه في السنغال.

وخلال هذا الاستقبال تم توشيح الدبلوماسي المغربي من قبل الرئيس سال بوسام الأسد الوطني للسنغال من درجة قائد.

وأشاد الرئيس السنغالي ، في هذا الصدد ، بجودة العلاقات الممتازة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال في مختلف المجالات.

وبهذه المناسبة، أهاب ماكي سال بالسيد الطالب برادة نقل تحياته الأخوية إلى جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله.

من جانبه، أعرب الدبلوماسي المغربي عن امتنانه وعرفانه للرئيس ماكي سال على دعمه ومواكبته من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات طوال فترة تقلده مهامه.

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