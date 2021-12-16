تزامنا وفصل الشتاء.. مواطنون يجددون مطلبهم بحذف “الساعة الإضافية”

2021-12-16 / 11:27 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تزامنا ودخول فصل الشتاء وموجة البرد القارس، جدد مواطنون رفع مطلبهم بحذف الساعة الإضافية.

وعبر تدوينات وتغريدات، طالب عدد من المواطنين، الحكومة، بحذف الساعة الاضافية لتأثيرها النفسي الكبير على الأسر المغربية.

وذكر مواطنون، أن الساعة الإضافية تضطرهم وأبنائهم للخروج صباحا، في الظلام الدامس، نحو عملهم ومدارسهم، لافتين أن عددا منهم يتعرض لخطر “الكريساج” وحوادث سير وغيرها ..

وكانت الحكومة قد وعدت بمناقشة موضوع الساعة الإضافية، مضيفة أن الإشكال يجب أن يدرس في شموليته.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قضية الساعة الإضافية مطروحة على طاولة الحكومة، مشيرا الى أنه حينما تتاح الإمكانية ستقرر الحكومة العودة إلى السّاعة الرسمية.

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