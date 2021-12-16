“الصحة العالمية” تحذر من الاستهانة بمتحور أوميكرون

هبة بريس - وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحور فيروس “كورونا” الجديد “أوميكرون” ربما يكون قد انتشر في معظم دول العالم، منبّهة من أن التطعيم وحده لن يكون كافيًا في مواجهة التفشي السريع للمتحور.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن متحور “أوميكرون”، “ينتشر بمعدل لم نشاهده مع أي متحور سابق”.

وأعرب غيبريسوس عن قلقه من الاستهانة بالمتحور الجديد، محذرًا من انهيار بعض الأنظمة الصحية بسبب سرعة انتشاره.

وقال بهذا الصدد، “بالتأكيد، لقد علمتنا التجربة الآن أن الاستهانة بهذا الفيروس يعرضنا للخطر. وحتى إذا ما كان (أوميكرون) يتسبب في أمراض أقل شدة، فإن الرقم الكبير للحالات قد يضغط مرة أخرى على الأنظمة الصحية غير الجاهزة”.

وأضاف، “يجب أن أكون واضحًا للغاية، اللقاحات وحدها لن تخرج أي دولة من هذه الأزمة. يمكن للبلدان، ويجب عليها، منع انتشار (أوميكرون) من خلال التدابير”.

ورغم إبلاغ 77 دولة حتى الآن عن اكتشاف حالات إصابة بمتحور “أوميكرون”، حذر غيبريسوس من أن المتحور ربما يكون منتشرًا في معظم دول العالم، حتى لو لم يتم التحقق منه، نظرًا لانتشاره بسرعة غير مسبوقة.

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