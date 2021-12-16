إعادة انتخاب طارق السجلماسي نائبا لرئيس الكونفدرالية الدولية للقروض الفلاحية

2021-12-16 / 9:55 صباحًا
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هبة بريس

تمت إعادة انتخاب طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، نائبا لرئيس الكونفدرالية الدولية للقروض الفلاحية (CICA) خلال جمعها العام المنعقد يوم 2 دجنبر الجاري في باريس.

وذكر بلاغ صادر عن المجموعة أن هذا الانتخاب يأتي تتويجا لمجهودات البنك وترسيخا لمكانته كمؤسسة رائدة في تمويل القطاع الفلاحي ومواكبة تنميته.

وتعتبر الكونفدرالية الدولية للقروض الفلاحية (CICA) جمعية غير ربحية تضم الأبناك والمؤسسات المنخرطة في التمويل الفلاحي والقروي عبر العالم.

وقد تم إحداث الكونفدرالية الدولية للقروض الفلاحية (CICA) في سنة 1950، وتتولى مواكبة المؤسسات البنكية للتمويل الفلاحي والقروي وتزويدها بآخر المعارف والآراء قصد توجيه سياستها وتمكينها من الابتكار من أجل تحسين الخدمات المالية الموجهة للفلاحة والعالم القروي.

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