الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متحور

2021-12-15 / 10:49 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن 77 دولة أبلغت حتى الآن عن اكتشاف حالات إصابة بمتحور أوميكرون، لكنها أشارت إلى أن المتحور ربما يكون منتشرا في معظم الدول، حتى لو لم يتم التحقق منه.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس القول إن أوميكرون “ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متحور سابق.”

وأوضح أنه حتى لو لم يتسبب أوميكرون بمرض أكثر خطورة، فإن العدد الهائل من الحالات يمكن أن يطغى مرة أخرى على الأنظمة الصحية غير الجاهزة.

وقال :”يجب أن أكون واضحا للغاية: اللقاحات وحدها لن تخرج أي دولة من هذه الأزمة. يمكن للبلدان – ويجب عليها – منع انتشار أوميكرون من خلال التدابير”.

ولفت إلى أن اللقاحات هي الأدوات التي يكون لها أكبر الأثر عند استخدامها لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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