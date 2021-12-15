المغرب يشارك في نهائي تحدي إفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي

2021-12-15 / 9:54 صباحًا
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هبة بريس

يشارك المغرب ضمن ستة بلدان إفريقية في نهائي تحدي إفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي المقرر تنظيمه بدبي.

وأعلنت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية ( IEEE ) شعبة إدارة التكنولوجيا أن بلدان نيجيريا وكينيا وأوغندا ومصر وتونس والمغرب تخوض هذا التحدي الذي يقام على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء 2021 الذي انطلقت دورته الخامسة أمس بدبي تحت شعار « الآثار المجتمعية للتحول الرقمي » وتستمر حتى 16 دجنبر الجاري .

وشارك المغرب، بحسب الجمعية ، بـ 31 فريقا من الشركات الناشئة، و45 فريقا من مشروعات التخرج وتسعة فرق من المدارس الثانوية ،حيث تأهلت ثلاثة فرق للنهائيات بواقع فريق عن كل محور، فيما شاركت مصر بنحو 20 فريقا من الشركات الناشئة و80 من أفكار مشروعات التخرج و125 من المدارس الثانوية، تأهلت منهم خمس فرق .

أما تونس فقد شاركت ب 58 شركة ناشئة تأهل منها فريقان، و شاركت أوغندا ب 28 فريقا من الشركات الناشئة و65 فريقا لمشروعات التخرج ، تأهلت منها ستة فرق، فيما شاركت كينيا ب 30 فريقا من الشركات الناشئة تأهلت منها ثلاثة فرق. وشاركت نيجيريا بعشرة فرق من الشركات الناشئة و20 فريقا من مشروعات التخرج ، تاهل منها فريقان.

وقال أندي تشن رئيس جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية في تصريح صحفي إن تحدي إفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي يعد واحدا من أهم البرامج الرائدة التي تبنتها الجمعية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا ، مشيرا الى أن هذا التحدي لاقى قبول ودعم العديد من الدول والحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتعمل على تسريع برامج التحول الرقمي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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