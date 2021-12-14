صورة تعبيرية

إنزكان : توقيف 5 أشخاص ينشطون في تزوير العملة الوطنية

2021-12-14 / 4:50 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

قاد تنسيق أمني بين مصالح الدرك بسرية إنزكان والامن الوطني بأكادير، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير العملة النقدية وترويجها بعدد من مدن واقاليم سوس.

وكانت البداية الإطاحة بالشبكة المتكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين الثلاثين والخمسين سنة، من منطقة القليعة التابعة ترابيا لعمالة إنزكان،بعدما اوقفت عناصر المركز الترابي للدرك بالقليعة، أحد الاشخاص كان ينوي تصريف ورقة نقدية مزورة من فئة 200 درهم مساء الاحد – الاثنين، بأحد المحلات التجارية، قبل أن يكتشف أمره، ليتم اخطار مصالح الدرك وجرى اعتقاله والتحقيق معه، ليعترف بباقي شركائه الذي جرى اعتقالهم بمدينة أيت ملول.

وبعد الاستماع إلى أفراد العصابة الإجرامية، تم الاهتداء الى زعيمها الذي يقطن بإحدى الشقق بالحي المحمدي بأكادير، وبتسيق بين الدرك والامن الوطني،وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تمت مداهمة منزله وتوقيفه، وحجز الآلات للنسخ وكميات مهمة من الأوراق النقدية المزورة تحمل نفس العدد التسلسلي.

هذا وقد تم وضع الشبكة رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالة افرادها على انظار النيابة العامة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of النقل السياحي.. الوزارة والمهنيون يتطلعان الى صياغة تصور متكامل للنهوض بالقطاع

النقل السياحي.. الوزارة والمهنيون يتطلعان الى صياغة تصور متكامل…

2021-12-14 / 5:09 مساءً
Photo of بسبب الأشغال بطريق الرباط- فاس.. الأطوروت تدعو السائقين إلى تنظيم رحلاتهم

بسبب الأشغال بطريق الرباط- فاس.. الأطوروت تدعو السائقين إلى…

2021-12-14 / 4:43 مساءً
Photo of تسجيل 219 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 219 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا خلال 24…

2021-12-14 / 4:26 مساءً
Photo of سلا.. توقيف شاب “حطّم” رفقة مشجعين كرويين عددا من السيارات

سلا.. توقيف شاب “حطّم” رفقة مشجعين كرويين عددا من…

2021-12-14 / 3:30 مساءً
Photo of محاكمة أساتذة جامعة سطات.. رفع الجلسة لاستدعاء المصرحين

محاكمة أساتذة جامعة سطات.. رفع الجلسة لاستدعاء المصرحين

2021-12-14 / 2:41 مساءً
Photo of فاس.. شركة “أوزون” تطلق عملية تجديد حاويات للأزبال بمواصفات عالية الجودة

فاس.. شركة “أوزون” تطلق عملية تجديد حاويات للأزبال بمواصفات…

2021-12-14 / 2:12 مساءً
Photo of بوعياش تدخل على خط اغتصاب قاصرين بالمركز الاجتماعي للصداقة بطنجة

بوعياش تدخل على خط اغتصاب قاصرين بالمركز الاجتماعي للصداقة…

2021-12-14 / 12:22 مساءً
Photo of أمن فاس يفكك عصابة تنشط في سرقة السيارات

أمن فاس يفكك عصابة تنشط في سرقة السيارات

2021-12-14 / 11:43 صباحًا
Photo of “الفيسبوك” يسقط 6 أشخاص ينشطون في السرقة في قبضة أمن البيضاء

“الفيسبوك” يسقط 6 أشخاص ينشطون في السرقة في قبضة…

2021-12-14 / 10:52 صباحًا
Photo of مجلس المستشارين يناقش في جلسته السنوية “السياسات العمومية المتعلقة بالشباب”

مجلس المستشارين يناقش في جلسته السنوية “السياسات العمومية المتعلقة…

2021-12-14 / 8:30 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق