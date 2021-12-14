إنزكان : توقيف 5 أشخاص ينشطون في تزوير العملة الوطنية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قاد تنسيق أمني بين مصالح الدرك بسرية إنزكان والامن الوطني بأكادير، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير العملة النقدية وترويجها بعدد من مدن واقاليم سوس.

وكانت البداية الإطاحة بالشبكة المتكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين الثلاثين والخمسين سنة، من منطقة القليعة التابعة ترابيا لعمالة إنزكان،بعدما اوقفت عناصر المركز الترابي للدرك بالقليعة، أحد الاشخاص كان ينوي تصريف ورقة نقدية مزورة من فئة 200 درهم مساء الاحد – الاثنين، بأحد المحلات التجارية، قبل أن يكتشف أمره، ليتم اخطار مصالح الدرك وجرى اعتقاله والتحقيق معه، ليعترف بباقي شركائه الذي جرى اعتقالهم بمدينة أيت ملول.

وبعد الاستماع إلى أفراد العصابة الإجرامية، تم الاهتداء الى زعيمها الذي يقطن بإحدى الشقق بالحي المحمدي بأكادير، وبتسيق بين الدرك والامن الوطني،وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تمت مداهمة منزله وتوقيفه، وحجز الآلات للنسخ وكميات مهمة من الأوراق النقدية المزورة تحمل نفس العدد التسلسلي.

هذا وقد تم وضع الشبكة رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالة افرادها على انظار النيابة العامة .

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