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السعودية تسمح بالعمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم أزيد من 12 سنة

2021-12-14 / 3:06 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن الفئات العمرية المسموح لها بأداء العمرة والصلاة في الحرمين وزيارة الروضة الشريفة هي لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ذلك يشمل السعوديين والمقيمين داخل المملكة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات، مع اشتراط ظهور حالة “محصن” في تطبيق “توكلنا”.

وفي ما يخص مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أكدت على أنه يجب عليهم تسجيل إثبات اللقاح في منصة “مقيم” قبل الدخول للسعودية، والتسجيل في تطبيقي “توكلنا” و”اعتمرنا” بعد الوصول إلى المملكة، وبعد تحديث الحالة الصحية يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة.

أما للقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات، فقد أفادت الحج والعمرة بأنه يتوجب عليهم تسجيل إثبات اللقاح في منصة “قدوم” قبل دخول السعودية، والتسجيل في تطبيقي “توكلنا واعتمرنا” بعد الوصول إلى المملكة.

وبعد تحديث الحالة الصحية يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة، منوهة بأن شركة العمرة ستتولى استخراج التصاريح اللازمة للمعتمرين القادمين بتأشيرة عمرة من خارج السعودية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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