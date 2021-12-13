وهبي ل”أوزين”: “مرتي فاسية ومزال ما تزوجت من الأطلس باش نفهم هضرتهم”

هبة بريس - الرباط

آثار سؤال شفوي باللغة الأمازيغية موجه لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، قربلة داخل مجلس النواب، يومه الاثنين، بسبب رفض الأخير الإجابة بنفس اللغة لعدم وجود إمكانية ترجمة فورية لتمكين الجميع من فهم فحوى السؤال والجواب.

رفض وهبي الإجابة عن السؤال باللغة الأمازيغية، دفع بالبرلماني عن الفريق الحركي محمد اوزين، الى التعقيب، معتبرا أن المطالبة بالترجمة الفورية للغة الرسمية للبلاد سبة في حق الهوية وسبة في حق وثيقة دستورية كانت موضوع تعاقد المغاربة.

ورد وهبي على تعقيب اوزين بالقول “واقيلة غير متفاهمناش، أنا مفمتهاش وهي مفهماتنيش “في اشارة الى البرلمانية صاحبة السؤال” مسترسلا بالقول ” هي هضرات بأمزيغية الأطلس وأنا من سوس، كنفهم للسوسية وشوية الريفية حيت الوالدة من الريف”

وتابع وهبي مخاطبا اوزين “الاطلس مازال ماتزوجت من تما باش نولي نفهمهوم، وعندي المرا فاسية وكتعلمني الفاسية دابا”.

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