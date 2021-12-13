عبد اللطيف وهبي

قربلة في البرلمان.. اوزين: ” بغينا وهبي اللي كيعرف ريحة تقاشر المغاربة يبين لينا أنو كيعرف اللغة الرسمية لبلادو”

2021-12-13 / 4:39 مساءً
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هبة بريس - الرباط

آثار سؤال شفوي باللغة الأمازيغية موجه لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، قربلة داخل مجلس النواب، يومه الاثنين، بسبب رفض الأخير الإجابة بنفس اللغة لعدم وجود إمكانية ترجمة فورية لتمكين الجميع من فهم فحوى السؤال والجواب.

رفض وهبي الإجابة عن السؤال باللغة الأمازيغية، دفع بالبرلماني عن الفريق الحركي محمد اوزين، إلى الانتفاض ومخاطبته بالقول، المطالبة بالترجمة الفورية للغة الرسمية للبلاد أعتبرها سبة في حق الهوية وسبة في حق وثيقة دستورية كانت موضوع تعاقد المغاربة.

وأضاف اوزين مخاطبا وهبي “اليوم هنيئا لنا وهنيئا لكم أنكم حسيتو بمعاناة دوك ايمازيغن اللي مكيفهموش للعربية، وكنتمنى من الوزير الصديق والأخ العزيز السي وهبي اللي بشرنا مؤخرا أنه كيعرف ريحة تقاشر المغاربة أنه أيضا يبين لينا أنو كيعرف اللغة الرسمية لبلادو”

وتدخل عدد من رؤساء الفرق في هذه الصدد، مؤكدين على أن مسألة اللغة الأمازيغية ليست موضوع مزايدات، ومؤكدين على ضرورة اعتماد ترجمة فورية لتمكين جميع المغاربة من فهم الجلسات البرلمانية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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