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بريطانيا تعلن وفاة أول مريض بالمتحور أوميكرون في العالم

2021-12-13 / 2:20 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن السلطات الصحية سجلت أول حالة وفاة لشخص بريطاني مصاب بالمتحور الجديد “أوميكرون”، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وأضاف جونسون، “للأسف تأكد الآن وفاة مريض واحد على الأقل بسبب أوميكرون.. علينا أن ننوه بالسرعة الهائلة التي يتسارع بها (المتحور) بين السكان”.

إلى ذلك أعلن وزير الصحة البريطاني في وقت سابق من اليوم، إن متحور “أوميكرون” بات يمثل حوالي 40 بالمئة من إصابات كورونا في العاصمة لندن.

وقال وزير الصحة، ساجد جاويد، في حديث لتلفزيون “سكاي نيوز”، إن “كل ما نعلمه عن أوميكرون هو أنه ينتشر بمعدل كبير، وهو شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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