في زيارة مفاجئة.. رئيس جماعة كلميم: مستعجلات المستشفى الجهوي دون طبيب

هبة بريس - الرباط

بشكل مفاجئ، زار رئيس جماعة كلميم، حسن الطالبي، أمس الأحد المستشفى الجهوي بكلميم.

وكشف حسن الطالبي، أنه تفاجأ مباشرة بعد وصوله لمصلحة المستعجلات بالمستشفى، بالعشرات من شكايات المواطنين بسبب غياب طبيب بهذه المصلحة.

وأضاف رئيس الجماعة، أن عددا من المواطنين بمصلحة المستعجلات ظلوا ينتظرون طبيبا حتى ساعات متأخرة من المساء لكن دون نتيجة.

وناشد رئيس الجماعة، وزير الصحة بالتدخل، وتكليف طبيب بمصلحة المستعجلات خوفا من أمور لا تحمد عقباها.

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