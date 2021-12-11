الملك محمد السادس

الملك ل”الرئيس البوركينابي”: متمنياتنا لشعبكم بأطراد التقدم والازدهار

2021-12-11 / 4:48 مساءً
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد روش مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، للرئيس روش مارك كريستيان كابوري عن أحر التهاني مقرونة بأصدق متمنيات جلالته للشعب البوركينابي باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد لكم حرصي الوطيد على مواصلة العمل، سويا مع فخامتكم، من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين، ويخدم وحدة القارة الإفريقية واستقرارها وتقدمها”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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