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تسجيل حالات إصابة بمتحور “أوميكرون” في 11 بلدا إفريقيا

2021-12-10 / 12:24 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أفاد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنه تم تسجيل حالات إصابة بمتحور “أوميكرون” في 11 بلدا إفريقيا وذلك إلى غاية أمس الخميس.

وأشار المركز التابع للاتحاد الافريقي، إلى أن سبعة بلدان جديدة أبلغت عن حالات إصابة بمتحور أوميكرون خلال الأسبوع الماضي، مما رفع العدد الإجمالي للبلدان الإفريقية المتضررة إلى أحد عشر بلدا.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق ببلدان جنوب إفريقيا وبوتسوانا ونيجيريا وغانا وأوغندا وزامبيا والسنغال وتونس وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي.

وبخصوص الوضعية الوبائية بالقارة الافريقية، أبرز المركز أن البلدان الإفريقية أحصت إلى غاية أمس الخميس ما مجموعه 8 ملايين و797 ألف و227 حالة مؤكدة للاصابة بكوفيد-19 من بينها 224 ألف و231 حالة وفاة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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