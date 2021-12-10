صحيفة إسبانية: الرباط تنتظر “خطوة مهمة” من مدريد لعودة العلاقات

هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة” أ بي سي” الإسبانية، عن سبب ما وصفته ب”الجمود” في العلاقات بين الرباط ومدريد، رغم تصريحات وزير الخارجية الإسباني الإيجابية وتصريحات نظيره المغربي

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن المغرب يتنظر “خطوة مهمة وكبيرة” من اسبانيا، لعودة العلاقات إلى طبيعتها السابقة، من قبيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

وأضافت الصحيفة، أن المغرب لازال ينتظر أن تقدم إسبانيا موقفا لصالح الرباط، خاصة في قضية الصحراء، مشيرة إلى عدم وجود أي اتصالات أو لقاءات رسمية بين مسؤولي الرباط ومدريد بالرغم من انتهاء الأزمة، حتى اليوم.

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