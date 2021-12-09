18ملمترا.. طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:

– طنجة : 18 ملم

– العرائش : 7 ملم – تطوان والقنيطرة : 4 ملمترات

– بن سليمان: 3.1 ملمترات

– شفشاون و الدارالبيضاء و مكناس وسيدي سليمان و الرباط-المدينة و تيط مليل: 2 ملمتر

– النواصر و سطات و فاس : ملمتر واحد

– الرباط-سلا و المحمدية و إفران وتازة : أقل من ملم

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