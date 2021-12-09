18ملمترا.. طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة

2021-12-09 / 11:07 صباحًا
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:

– طنجة : 18 ملم

– العرائش : 7 ملم – تطوان والقنيطرة : 4 ملمترات

– بن سليمان: 3.1 ملمترات

– شفشاون و الدارالبيضاء و مكناس وسيدي سليمان و الرباط-المدينة و تيط مليل: 2 ملمتر

– النواصر و سطات و فاس : ملمتر واحد

– الرباط-سلا و المحمدية و إفران وتازة : أقل من ملم

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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