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الكويت تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور “أوميكرون”

2021-12-08 / 4:48 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، عن تسجيل أول إصابة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وقال السند إن حالة الإصابة تعود لمسافر من الجنسية الأوروبية، قدم إلى الكويت من إحدى الدول الإفريقية والتي قد تم تسجيل إصابات فيها بمتحور “أوميكرون”، وكان المسافر قد حصل على جرعتين من لقاح كوفيد-19 المعتمد في وقت سابق.

وأكد السند أن المسافر يخضع للحجر الصحي (المؤسسي) منذ قدومه إلى الكويت، وذلك وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة والتي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه تزامنا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم، فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتي منها الجهود القائمة على التخطيط الجيني، عبر الفرق الفنية المتخصصة وذلك لاحتواء انتشار الفيروس.

وطمأن السند، المواطنين والمقيمين على استقرار الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا ضرورة مداومة العمل والاستمرار بالأخذ بكافة سبل الوقاية، والتي من أبرزها استكمال تطعيم كوفيد-19، والمبادرة لأخذ الجرعة التعزيزية (الثالثة) لما أثبتت الدراسات حول فعاليتها في الحماية والوقاية بنسبة كبيرة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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