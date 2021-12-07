المطالبة بمنح السراح تهيمن على محاكمة أساتذة جامعة سطات

2021-12-07 / 3:22 مساءً
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هبة بريس_ محمد منفلوطي

رُفعت جلسة المحاكمة قبل قليل للتأمل في ملتمس منح السراح للمعتقلين في قضية ماباتت تعرف بواقعة الجنس مقابل النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.

وما ميز جلسة اليوم التي عرفت حضورا اعلاميا وجمعويا كبيرا، هي المرافعات التي قامت بها هيئة الدفاع بكل من هيئتي المحامين بسطات وخريبكة، الذين رافعوا والتمسوا تمتيع المعتقلين الاثنين بالسراح المؤقت لتوفر كافة الضمانات القانونية، بما فيها الاستعداد بدفع كفالة اسوة بباقي المتهمين الاثنين اللذان يحاكما في حالة سراح.

هذا وقد جاءت باقي التدخلات والمرافعات للمحامين في هذا الباب، وهو المطالبة بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، ليقوم رئيس الجلسة بالمناداة على لائحة أسماء المصرحين الذين تغيبوا عن الحضور، ليتم تأجيل القرار للتأمل في الملتمس، مع تحديد جلسة 14 دجنبر الجاري لاستئناف أطوار المحاكمة.

هذا وقد تقرر مواصلة محاكمة المتهمين المعتقلين بسجن عين علي مومن، حضوريا خلال الجلسات المقبلة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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