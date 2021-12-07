الغرفة الجنحية الإستئنافية بفاس ترفض السراح المؤقت لنوفل شباط

2021-12-07 / 2:45 مساءً
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هبة بريس - فاس

قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية بابتدائية فاس ، رفض الاستجابة لملتمس الذي تقدم به دفاع نوفل شباط ، والرامي إلى تمتيع موكله بالسراح المؤقت، لكونه هو الرئيس الحالي لجماعة “البرارحة” بتازة، ويتمتع بجميع ضمانات الحضور لجلسات المحاكمة.

وتم توقيف نجل حميد شباط عمدة فاس سابقا منذ حوالي أسبوع في قضية السكر العلني البين والسياقة في نفس الحالة، بالإضافة إلى عدم الامتثال لأوامر الشرطة وإهانة موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه”. وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية متابعته في حالة اعتقال، وإحالته على السجن المحلي بوركايز.

يشار إلى أن نوفل شباط، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، كان قد ارتكب مخالفة مرورية بوسط مدينة فاس، قبل أن يوقفه شرطي المرور ويطلب منه أوراق السيارة لتحرير المخالفة المرورية، فلم يتقبل الإجراء المذكور، فعمل على توجيه عبارات السب والشتم إلى شرطي المرور؛ وهو الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى إشعار ولاية الأمن والتي بدورها أشعرت النيابة العامة التي أمرت بوضعه رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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