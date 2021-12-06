الوزيرة حيار عن إقصاء ذوي الاحتياجات الخاصة من مباريات التدريس: “ليس هناك أي إقصاء”

هبة بريس - الرباط

نفت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إقصاء ذوي الاحتياجات الخاصة، من الترشح لمباريات التدريس هذه السنة.

وفي معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، قالت حيار “ليس هناك أي إقصاء، بالعكس هذه الفئة لديها عناية كبرى من طرف الملك محمد السادس،” مشيرة الى أن البرنامج الحكومي خصص 500 مليون درهم للاهتمام والنهوض بحقوق والخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت الوزيرة أنه يتم الاشتغال على برنامج مهم يتضمن إنتاج معدات محليا “من صنع مغربي” لفائدة هذه الفئة

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