رسميا.. أخنوش ووهبي وبركة يوقعون على “ميثاق الأغلبية”

2021-12-06 / 1:16 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

وقع زعماء الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، يومه الاثنين، على ميثاق الأغلبية.

ووقع كل من رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، على ميثاق الأغلبية، بمقر حزب الأحرار بالرباط، بحضور عدد من وزراء الحكومة وشخصيات سياسية وحزبية.

هذا ويعد ميثاق الأغلبية إطار مؤسساتي ومرجع يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of “مكونات الأغلبية”: “الميثاق” سيؤهل الحكومة لتكون في الموعد مع انتظارات الشعب

“مكونات الأغلبية”: “الميثاق” سيؤهل الحكومة لتكون في الموعد مع…

2021-12-06 / 2:02 مساءً
Photo of وهبي عن التوقيع على “ميثاق الأغلبية”: هذه لحظة التزام حقيقي

وهبي عن التوقيع على “ميثاق الأغلبية”: هذه لحظة التزام…

2021-12-06 / 1:45 مساءً
Photo of التوقيع على “ميثاق الأغلبية”.. أخنوش: “هذا حدث مميز”

التوقيع على “ميثاق الأغلبية”.. أخنوش: “هذا حدث مميز”

2021-12-06 / 1:28 مساءً
Photo of إنتقادات موجهة للشكر بسبب “التحكم” قبيل عقد مؤتمر الحزب

إنتقادات موجهة للشكر بسبب “التحكم” قبيل عقد مؤتمر الحزب

2021-12-06 / 12:53 مساءً
Photo of انتخاب المغرب رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة “الإيسيسكو”

انتخاب المغرب رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة “الإيسيسكو”

2021-12-06 / 12:27 مساءً
Photo of أمام أنظار الحكومة.. آيت الطالب يستعرض الحالة الوبائية بالمملكة

أمام أنظار الحكومة.. آيت الطالب يستعرض الحالة الوبائية بالمملكة

2021-12-06 / 11:43 صباحًا
Photo of سابقة خطيرة بفاس .. نائب برلماني يحاكي طقوس مبايعة الملك

سابقة خطيرة بفاس .. نائب برلماني يحاكي طقوس مبايعة…

2021-12-06 / 11:28 صباحًا
Photo of بنكيران: دولتنا ليست “ديكتاتورية”

بنكيران: دولتنا ليست “ديكتاتورية”

2021-12-06 / 10:50 صباحًا
Photo of أنور مالك : العصابة تكرس العداء للمغرب داخل الأكاديميات العسكرية بالجزائر

أنور مالك : العصابة تكرس العداء للمغرب داخل الأكاديميات…

2021-12-05 / 8:39 مساءً
Photo of اسبانيا ترسل ضباطا عسكريين لزيارة الجزر المحتلة في سواحل الشمال

اسبانيا ترسل ضباطا عسكريين لزيارة الجزر المحتلة في سواحل…

2021-12-05 / 6:59 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق