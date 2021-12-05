اسبانيا ترسل ضباطا عسكريين لزيارة الجزر المحتلة في سواحل الشمال

2021-12-05 / 6:59 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أفادت مصادر اعلامية اسبانية ، أن مدريد أرسلت ضباطا عسكريين في زيارة للصخور المحتلة بشمال المغرب، في مخاولة من الجارة الشمالية لتأكيد سيادتها على هذه الثغور المحتلة .

وأضافت المصادر ذاتها أن الجنرال إنريكي ميلان مارتينيز، زار على رأس فرقة من الهيئة العامة للجيش الإسباني، صخرة صخرتي النكور وبادس قرب الحسيمة وجزر اشفارن ( الجزر الجعفرية ) قرب اقليم الناظور.

وياتي هذا التحرك في سياق توتر العلاقات بين المغرب واسبانيا، وتقديم الاخيرة احتجاجا على اقامة مزرعة لتربية الاسماك قرب الجزر الجعفرية قرب اقليم الناظور حيث تتسم العلاقات بين المغرب وإسبانيا بالجمود منذ أزمة الصيف الماضي.

وكان مرتقباً حدوث لقاء بين وزير الخارجية الإسبانية مانويل ألفاريس، والمغربي بوريطة في برشلونة خلال أعمال قمة الاتحاد من أجل المتوسط بداية هذا الأسبوع الجاري، لكن الوزير المغربي أعلن عدم حضوره وتفضيل حضور قمة منتدى التعاون بين إفريقيا والصين في السنغال.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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