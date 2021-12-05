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الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات: المغربي يتحدث 93 دقيقة شهريا في الهاتف النقال

2021-12-05 / 10:17 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

سجلت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ان الرواج الصادر للهاتف المتنقل خلال الفصل الثالث من 2021 ما يعادل 14,63 مليار دقيقة، مسجلا تراجعا طفيفا بنسبة 0,65 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2020.

وحسب بلاغ لذات الجهة فرواج خدمة الرسائل القصيرة سجل نموا سنويا يقدر بـ 6,89 في المائة ليبلغ 762 مليون وحدة خلال نفس الفترة.

وأضاف المصدر ذاته أن متوسط الاستعمال الصادر شهريا لكل زبون للهاتف المتنقل تراجع بنسبة 6,68 بالمائة على مدار عام، حيث انخفض من 100 دقيقة في نهاية شتنبر 2020 إلى 93 دقيقة في نهاية شتنبر 2021.

وبلغ الرواج الصادر للهاتف الثابت 412 مليون دقيقة خلال الفصل الثالث من سنة 2021 مقابل 487 مليون دقيقة خلال نفس الفترة من سنة 2020. بانخفاض يقدر بـ 15,43 في المائة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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