ياسمين عبد العزيز لزوجها: “قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله”

2021-12-04 / 11:13 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

حلت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي، ضيفين في برنامج الإعلامية منى الشاذلي، على فضائية “سي بي سي” CBC، حيث تكشف الفنانة المحبوبة لأول مرة عن محنتها وسط رحلة بين الحياة والموت.

وعن أزمتها ومرضها، قالت ياسمين عبدالعزيز: “أنا ست فرفوشة واللي حصل حصل”، ليرد عليها زوجها أحمد العوضي: “رجعت أهي وحش الكون”، وهو الوصف الشهير الذي كان يطلقه عليها أثناء بطولتهما المشتركة لمسلسل “اللي مالوش كبير”، الذي عُرض في رمضان الماضي.

لترد الفنانة الجميلة التي اشتهرت بأداء الأدوار الكوميدية: “ياخويا قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله وأروح”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بعدما علقا بالمغرب .. كارمن سليمان و زوجها يغادران التراب الوطني في هذا التاريخ

بعدما علقا بالمغرب .. كارمن سليمان و زوجها يغادران…

2021-12-03 / 4:09 مساءً
Photo of بعد طلاقها.. شيرين تعلق : “لم أعد مستعبدة ولا محتلة”

بعد طلاقها.. شيرين تعلق : “لم أعد مستعبدة ولا…

2021-12-03 / 9:33 صباحًا
Photo of “كورونا” يؤجل مهرجان “الأندلسيات الأطلسية” بالصويرة

“كورونا” يؤجل مهرجان “الأندلسيات الأطلسية” بالصويرة

2021-12-02 / 12:30 مساءً
Photo of مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي يرحب بملكة جمال المغرب في تل أبيب

مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي يرحب بملكة جمال المغرب في…

2021-12-01 / 9:29 مساءً
Photo of بسبب الإنتقادات.. حنان الخضر تخرج عن صمتها

بسبب الإنتقادات.. حنان الخضر تخرج عن صمتها

2021-12-01 / 3:46 مساءً
Photo of “توحشت وليداتي”…سناء عكرود تعلق على قرار تعليق الرحلات

“توحشت وليداتي”…سناء عكرود تعلق على قرار تعليق الرحلات

2021-12-01 / 1:39 مساءً
Photo of وزير الدفاع البرتغالي يزور متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر

وزير الدفاع البرتغالي يزور متحف محمد السادس للفن الحديث…

2021-11-30 / 8:24 مساءً
Photo of الفنان المغربي “Dystinct” يزيل الستار عن جديده الفني “Ya Dellali”

الفنان المغربي “Dystinct” يزيل الستار عن جديده الفني “Ya…

2021-11-29 / 5:28 مساءً
Photo of من كندا… هدى الريحاني تتألق في عمل مسرحي ” أنا منتج”

من كندا… هدى الريحاني تتألق في عمل مسرحي ”…

2021-11-29 / 12:32 مساءً
Photo of القضاء المصري يحسم قرار منع محمد رمضان من التمثيل

القضاء المصري يحسم قرار منع محمد رمضان من التمثيل

2021-11-29 / 10:23 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق