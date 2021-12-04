ياسمين عبد العزيز لزوجها: “قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله”

هبة بريس - وكالات

حلت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي، ضيفين في برنامج الإعلامية منى الشاذلي، على فضائية “سي بي سي” CBC، حيث تكشف الفنانة المحبوبة لأول مرة عن محنتها وسط رحلة بين الحياة والموت.

وعن أزمتها ومرضها، قالت ياسمين عبدالعزيز: “أنا ست فرفوشة واللي حصل حصل”، ليرد عليها زوجها أحمد العوضي: “رجعت أهي وحش الكون”، وهو الوصف الشهير الذي كان يطلقه عليها أثناء بطولتهما المشتركة لمسلسل “اللي مالوش كبير”، الذي عُرض في رمضان الماضي.

لترد الفنانة الجميلة التي اشتهرت بأداء الأدوار الكوميدية: “ياخويا قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله وأروح”.

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