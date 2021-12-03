حجوزات الطيران و "لارام" تبرئ نفسها
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“لارام” تعلن عن إجراءات جديدة للدخول إلى فرنسا

2021-12-03 / 12:42 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، عن إجراءات جديدة للدخول إلى فرنسا اعتبارا من 4 دجنبر 2021.

وذكرت الشركة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، أن على المسافرين نحو فرنسا الإدلاء بنتيجة سلبية لاختبار “PCR” الذي تم إجراؤه قبل أقل من 48 ساعة من موعد الرحلة، إضافة إلى إلزامية تصريح ذاتي يشهد بموافقة المسافر على إجراء الاختبار بعد وصوله إلى المطار.

ووفق المصدر ذاته، غتنطبق هذه الإجراءات على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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