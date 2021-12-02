قدمها بوريطة.. المصادقة على اتفاقية مجلس أوربا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية

هبة بريس

صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش ، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 78.21، يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوربا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية.

وأفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس ، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة، قدم أمام مجلس الحكومة نص هذه الاتفاقية المعتمدة بماكولين (سويسرا) في 18 شتنبر 2014 والموقعة من طرف المملكة المغربية بستراسبورغ في 20 شتنبر 2021.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى محاربة التلاعب بالمسابقات الرياضية وحفاظا على نزاهة الرياضة واحترام قواعد السلوك الرياضي، كما تنشئ إطارا أوربيا ودوليا مشتركا لتطوير الرياضة، قائما على أسس ديمقراطية تعددية وعلى حقوق الإنسان، فضلا عن منع وكشف ومعاقبة التلاعب الوطني أو العابر للحدود بالمنافسات الرياضية الوطنية والدولية.

وتقضي الاتفاقية بقيام كل طرف بتنسيق سياسات وإجراءات السلطات المعنية بمكافحة التلاعب بالمنافسات الرياضية، كما تتيح إمكانية اتخاذ تدابير تأديبية محددة لا تستبعد المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.

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