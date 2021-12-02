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اكتشاف إصابة بمتحور “أوميكرون” في باريس

2021-12-02 / 11:16 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

ذكرت قناة BFM التلفزيونية اليوم الخميس نقلا عن هيئة الصحة المحلية الفرنسية أنه تم تسجيل إصابة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا في منطقة باريس/إيل دو فرانس الكبرى.

وأوضحت القناة أن المصاب عاد مؤخرا من نيجيريا، في وقت أعلنت فرنسا عن استئناف الرحلات الجوية مع دول جنوب القارة الإفريقية السبت المقبل، وذلك بعد أن قررت فرض حظر حتى 29 نوفمبر على دخول المسافرين من 7 دول في إفريقيا.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفرنسية قبل أيام، عن رصد 8 إصابات “غير مؤكدة” بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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