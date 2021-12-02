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الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشرع في تسجيل المغاربة غير الأجراء

2021-12-02 / 9:49 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

انطلق بشكل رسمي، منذ يوم أمس الأربعاء فاتح دجنبر، العمل على تسجيل المغاربة غير الأجراء في نظام الحماية الاجتماعية و ذلك ضمن مخطط يروم تغطية كل الفئات المجتمعية.

و في هذا الصدد، أكد حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه سيتم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية على مراحل، أولاها انطلق العمل بها منذ فاتح الشهر الجاري.

و حسب ذات المتحدث، فقد تقرر في هاته المرحلة ، استهداف فئة التجار والحرفيين وأصحاب المهن الطبية وشبه الطبية، و تسجيلهم في نظام الحماية الاجتماعية بطريقة سلسة.

و أوضح بوبريك خلال لقاء صحافي بالدار البيضاء أنه سيتم تعميم عملية تسجيل كل المغاربة غير الأجراء خلال الأشهر المقبلة.

و شدد المدير العام ل CNSS أن الأخيرة جندت كافة إمكانياتها البشرية و اللوجيستيكية و المادية لتنزيل ورش مخطط الحماية الاجتماعية في أحسن الظروف.

تفاصيل أخرى حول انطلاق عملية تسجيل غير الأجراء في نظام التغطية الاجتماعية على لسان مدير التواصل و التطوير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجدونها في هذا المقطع :

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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