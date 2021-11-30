وزير الفلاحة: موسم 2021-2022 يسير على نحو جيد

2021-11-30 / 5:40 مساءً
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هبة بريس

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء بالقنيطرة، أن الموسم الفلاحي 2021-2022 يسير على نحو جيد.

وقال محمد صديقي، في تصريح على هامش حدث إعطاء انطلاقة اللقاءات الجهوية حول التجميع الفلاحي من ” الجيل الجديد “، إن ” الموسم الفلاحي انطلق بتأخر في التساقطات المطرية، إلا أن العديد من مناطق البلاد شهدت تساقطات خلال الأسبوعين الأخيرين”.

وأوضح الوزير أن المساحة المزروعة بالحبوب تناهز، في الوقت الحالي، مليون هكتار، فيما تقدر المساحة الإجمالية المحروثة بحوالي 3 ملايين هكتار، مؤكدا أن هذه الوتيرة ” ستعرف ارتفاعا “.

وقد شهدت مدينة القنيطرة، اليوم الثلاثاء، انطلاق اللقاءات الجهوية حول التجميع الفلاحي من ” الجيل الجديد “، التي تندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية ” الجيل الأخضر2020 – 2030″، بمبادرة من وكالة التنمية الفلاحية بتعاون وثيق مع جميع المديريات الجهوية للفلاحة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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