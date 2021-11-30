عبد اللطيف وهبي

وهبي: “الاختناق القضائي” من أبرز التحديات التي تواجه العدالة الجنائية

2021-11-30 / 3:43 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن ما يسمى ب”الاختناق القضائي”من أبرز التحديات التي تواجه العدالة الجنائية.

وذكر وهبي، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن القضاء الجنائي المغربي يعاني من تضخم عدد القضايا اذ يتراوح عددها سنويا مابين مليون ومليون ونصف قضية، من أصل 3 ملايين “نصفها قضايا زجرية ونصفها قضايا مدنية وتجارية”.

وأشار وهبي، إلى أن ثلثي القضايا الزجرية تعد قضايا بسيطة يمكن أن تجد لها حلولا خارج العدالة الجنائية في إطار مساطر بديلة، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في التقسيم الثلاثي للجرائم الذي هجرته العديد من التجارب المماثلة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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