اليابان تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور “أوميكرون”

2021-11-30 / 2:05 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء 30 نونبر تسجيل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد (أوميكرون)، وذلك بعد يوم واحد من إعادة فرض حظر على دخول الأجانب إلى البلاد.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) نقلا عن مصادر حكومية، أنه ثبتت إصابة رجل ناميبي في الثلاثينيات من العمر بالمتغير شديد التحور، بعد فحصه في مطار ناريتا قرب طوكيو لدى وصوله الأحد.

وكان رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أعلن أمس الاثنين إعادة فرض حظر على دخول الأجانب إلى البلاد بسبب مخاوف بشأن متحور أوميكرون.

وكان كيشيدا قد أشار إلى الشاب الناميبي الذي ثبتت إصابته يوم الأحد الماضي، لكن نتائج الاختبارات كانت معلقة في ذلك الوقت.

وقال رئيس الوزراء الياباني “إن الحظر هو تجنب السيناريو الأسوأ”، مضيفا أنه “إجراء مؤقت حتى تتضح المعلومات حول صيغة أوميكرون”.

وسبق لليابان أن فرضت حظرا على دخول الأجانب إلى البلاد بعد أن ضرب الوباء العالم العام الماضي، قبل أن تخفف قيود الحظر في 8 نونبر الجاري.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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