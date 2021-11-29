طنجة..السلطات تمنع بالقوة وقفة تضامنية مع فلسطين

2021-11-29 / 10:02 مساءً
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هبة بريس - طنجة

منعت السلطات الامنية، مساء الأثنين، وقفة احتجاجية دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بمدينة طنجة.

وحاصر رجال الأمن عدد من المحتجين بساحة الأمم بعد توجيه انشارات لهم طالبتهم بالانصراف لعدم قانونية الوقفة التي نظمت تحت شعار “المعركة متواصلة للتصدي للتطبيع الزاحف ولدعم الشعب الفلسطيني” .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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