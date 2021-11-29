أخنوش يرد على اتهامات السطو على مشاريع الحكومة السابقة: “ليس من مبادئنا نكران إنجازات الآخرين”

هبة بريس - الرباط

رفض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اتهامات السطو على انجازات ومشاريع الحكومة السابقة.

وقال أخنوش، في جلسة مسائلته بمجلس النواب، يومه الاثنين، “لا ندعي في هاته التجربة الحكومية أننا سننطلق في الإصلاحات الاجتماعية من فراغ، كما ليس من مبادئنا نكران إنجازات الآخرين.”

بطبيعة الحال، يضيف أخنوش، سنثمن ما تحقق من إنجازات كنا مشاركين فيها، وسنعمل على تجاوز مواطن النقص والقصور بما نملكه اليوم من شرعية دستورية وسياسية تخول لنا ما عجزنا عن القيام به ونحن نشارك في تجارب حكومية سابقة، لم نتولى قيادتها.

هذا وكان رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، قد هاجم الحكومة الحالية بسبب ما وصفه ب”السطو على الانجازات والمشاريع”.

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