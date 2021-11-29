أكادير: طلاب جامعة إبن زهر يحتجون على قرار تحديد سن الولوج لمهنة التعليم

2021-11-29 / 12:29 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

جدد طلاب الكليات الثلاث التابعة لجامعة ابن زهر بمدينة أكادير (الاداب والعلوم والحقوق) بالقرار الأخير لوزارة التربية الوطنية المنظم لمباريات التعليم والمتعلق بتحديد سن المرشحين.

وكان الآلاف من طلاب جامعة إبن زهر قد دعو في وقت سابق مقاطعة شاملة للدروس بالكليات الثلات رفضا لهذا القرار الذي إعتبروه مجحف في حقهم، معبرين عن تضامنهم مع كل المتضررين منه.

ومن المرتقب أن ينظم طلبة إبن زهر أشكال نضالية في الأيام المقبلة بحسب ما توصلت به الجريدة من الوسط الطلابي، من أجل الضغط على وزارة التعليم لتعديل قرارها، خصوصا أن أفواج من الطلبة قد تخرجوا من شعبة علوم التربية والتي اعتمدها كلية الآداب والعلوم الانسانية، بهدف الولوج لمهنة التدريس، غير أن تحديد سقف سن المترشحين قد حرم الكثير من الطلبة لولوج مهنة التعليم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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