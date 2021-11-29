طقس الجمعة.. زخات رعدية وتساقطات ثلجية مرتقبة
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توقعات مديرية الأرصاد لطقس يوم غد الإثنين

2021-11-29 / 9:00 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد مع تكون صقيع محلي بكل من الأطلس، الريف، السفوح الجنوبية-الشرقية، الهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس و باردا نسبيا داخل البلاد.

وستكون السماء غائمة مع نزول أمطار ضعيفة أو زخات متفرقة بأقصى الشمال -الغربي و احتمالا منطقة السايس، مع سماء غائمة جزئيا بالواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية وصافية الى قليلة السحب بباقي المناطق

كما ستهم زوابع رملية داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع هبات لرياح قوية نوعا ما بالواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية، السواحل الوسطى والجنوبية

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 6 و 02 درجات بالأطلس والهضاب العليا الشرقية و هضاب الفوسفاط ووالماس، ومابين 03 إلى 09 درجات بالريف، السايس، شمال المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي، شمال-شرق الأقاليم الجنوبية للمملكة، السهول الشمالية والوسطى ، ومابين 10 و 16 درجات بالسواحل وباقي الأقاليم الجنوبية وما بين 05 إلى 11 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 03 إلى 09 درجات بمرتفعات الاطلس، الريف والسايس، وما بين 09 إلى 15 درجة بالمنطقة الشرقية، الغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس وما بين 14 إلى 19 درجة بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، الجنوب-الشرقي والواجهة المتوسطية، وما بين 18 الى 23 درجة بمنطقة سوس و ما بين 20 إلى 25 درجة بالأقاليم الجنوبية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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