وزير إسباني : لا تداعيات على العلاقات بين المغرب واسبانيا بسبب ‘” مزرعة الاسماك “

2021-11-28 / 8:58 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

كشف خوسي مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، أن مذكرة الاحتجاج التي قُدمت إلى السفارة المغربية في مدريد على خلفية إقامة مزرعة لتربية الأسماك بجوار مياه الجزر الجعفرية المحتلة؛ لن تكون لها تداعيات على العلاقات بين البلدين.

ونقلت صحيفة “منارة مليلية” عن الوزير قوله، إن علاقات الجوار قد تنتج اختلافات صغيرة، لافتا الانتباه إلى أن “إسبانيا ستدافع عن مصالحها بوضوح”، مستدركا أن ذلك “لن يفسد علاقة حسن الجوار في أي وقت”.

وكانت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، ذكرت نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن الخارجية الإسبانية قدمت احتجاجا رسميا إلى سفارة الرباط في مدريد؛ بسبب إقامة مزرعة أسماك بجوار الجزر الجعفرية المحتلة.

وتعتبر إسبانيا أن بناء مزرعة لتربية الأسماك بجوار الجزر سالفة الذكر بمثابة إجراء ينطوي على احتلال غير شرعي للمياه الإقليمية الإسبانية بحسبها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of حمضي :”مدة أسبوعين كافية لاستجلاء المعطيات عن المتحور ”أوميكرون“

حمضي :”مدة أسبوعين كافية لاستجلاء المعطيات عن المتحور ”أوميكرون“

2021-11-28 / 9:55 مساءً
Photo of القوات العمومية تمنع وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

القوات العمومية تمنع وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

2021-11-28 / 8:30 مساءً
Photo of الإبراهيمي: خطر “متحور أوميكرون” جد قريب من المغرب وجدّ وارد

الإبراهيمي: خطر “متحور أوميكرون” جد قريب من المغرب وجدّ…

2021-11-28 / 8:15 مساءً
Photo of تسجيل 84 إصابة دون وفيات بفيروس “كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 84 إصابة دون وفيات بفيروس “كورونا” في 24…

2021-11-28 / 4:36 مساءً
Photo of عاجل: المغرب يعلن إغلاق مجاله الجوي بشكل كامل لمدة أسبوعين

عاجل: المغرب يعلن إغلاق مجاله الجوي بشكل كامل لمدة…

2021-11-28 / 3:37 مساءً
Photo of أيت ملول : مطالب من ساكنة لمزار لوزير الاوقاف بفتح مسجد امام المصلين

أيت ملول : مطالب من ساكنة لمزار لوزير الاوقاف…

2021-11-28 / 2:22 مساءً
Photo of احباط محاولة تهريب شحنة مخدرات بميناء طنجة المتوسط

احباط محاولة تهريب شحنة مخدرات بميناء طنجة المتوسط

2021-11-28 / 1:50 مساءً
Photo of أعلاها بالرباط.. مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية

أعلاها بالرباط.. مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة…

2021-11-28 / 12:32 مساءً
Photo of 15 مهاجرا مغربيا يعبرون السياج الحدودي مع مليلية بواسطة السلالم

15 مهاجرا مغربيا يعبرون السياج الحدودي مع مليلية بواسطة…

2021-11-28 / 12:10 مساءً
Photo of بالمغرب ..صلاة يهودية من أجل الجيش الإسرائيلي

بالمغرب ..صلاة يهودية من أجل الجيش الإسرائيلي

2021-11-28 / 11:47 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق