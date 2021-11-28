وزير إسباني : لا تداعيات على العلاقات بين المغرب واسبانيا بسبب ‘” مزرعة الاسماك “

هبة بريس _ الرباط

كشف خوسي مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، أن مذكرة الاحتجاج التي قُدمت إلى السفارة المغربية في مدريد على خلفية إقامة مزرعة لتربية الأسماك بجوار مياه الجزر الجعفرية المحتلة؛ لن تكون لها تداعيات على العلاقات بين البلدين.

ونقلت صحيفة “منارة مليلية” عن الوزير قوله، إن علاقات الجوار قد تنتج اختلافات صغيرة، لافتا الانتباه إلى أن “إسبانيا ستدافع عن مصالحها بوضوح”، مستدركا أن ذلك “لن يفسد علاقة حسن الجوار في أي وقت”.

وكانت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، ذكرت نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن الخارجية الإسبانية قدمت احتجاجا رسميا إلى سفارة الرباط في مدريد؛ بسبب إقامة مزرعة أسماك بجوار الجزر الجعفرية المحتلة.

وتعتبر إسبانيا أن بناء مزرعة لتربية الأسماك بجوار الجزر سالفة الذكر بمثابة إجراء ينطوي على احتلال غير شرعي للمياه الإقليمية الإسبانية بحسبها.

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