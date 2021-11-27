بريطانيا تعلن رصد إصابتين بمتحور أوميكرون

2021-11-27 / 3:27 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم السبت، تسجيل بلاده إصابتين بمتحور كورونا الجديد “أوميكرون”، مؤكدا أن الحالتين مرتبطتان بوافدين من جنوب إفريقيا.

وقال الوزير في تصريح إذاعي “في وقت متأخر من الليلة الماضية اتصلت بي وكالة الأمن الصحي، وعلمت أنهم اكتشفوا حالتين من هذا النوع الجديد، أوميكرون، في المملكة المتحدة. واحدة في تشيلمسفورد، والأخرى في نوتنغهام.”

وتم اكتشاف سلالة أوميكرون في جنوب أفريقيا أولا، وتلا ذلك رصدها في بلجيكا وبوتسوانا وإسرائيل وهونغ كونغ.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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