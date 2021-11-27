منظمة التجارة العالمية ترجئ مؤتمرها بسبب متحور “أوميكرون”

هبة بريس - وكالات

أرجأت منظمة التجارة العالمية، في اللحظة الأخيرة أول مؤتمر وزاري لها منذ أربع سنوات، بسبب ظهور المتحور الجديد “أوميكرون” لكوفيد-19، المثير للقلق.

وبعد اجتماع طارئ الجمعة، اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164، على تأجيل المؤتمر الوزاري الثاني عشر “إلى أجل غير مسمى” في أعقاب انتشار المتحور “أوميكرون” التي دفعت حكومات كثيرة إلى فرض قيود مشددة على السفر، ما سيمنع العديد من الوزراء من التوجه إلى جنيف”، وفق ما ذكرت المنظمة.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو-إيويالا، إن “هذا لا يعني أن المفاوضات يجب أن تتوقف. على العكس من ذلك (…)”.

ومنظمة التجارة العالمية هي أول منظمة دولية في جنيف تتحمل تبعات ظهور المتحور “أوميكرون” التي رصِدت بادئ الأمر في جنوب إفريقيا وصنفتها منظمة الصحة العالمية على أنها “مقلقة” قبل ساعات قليلة من تأجيل الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة.

ووفقا لوكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي فإن المتحور الجديد تمثل خطرا “مرتفعا إلى مرتفع جدا” بالنسبة إلى أوروبا.

وقالت أنابيل غونزاليس، نائبة مديرة منظمة التجارة، على “تويتر” إن الاجتماع الوزاري “أرجئ وجميع الأعضاء أيدوا القرار”.

وكان مفترضا أن يُشارك في مؤتمر منظمة التجارة 4 آلاف شخص، من 30 نونبر إلى 3 دجنبر.

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