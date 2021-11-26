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تسجيل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد في أوروبا

2021-11-26 / 5:15 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت سلطات بلجيكا أنها سجلت ما يعد أول حالة إصابة في أوروبا بالمتحور الجديد لفيروس كورونا الذي رصد لأول مرة في إفريقيا الجنوبية.

وأكد وزير الصحة البلجيكي، فرانك فاندنبروك، اليوم الجمعة تشخيص السلالة B1.1.529 لدى مسافر لم يخضع للتطعيم وصل إلى البلاد من الخارج، وتم تشخيص إصابته بكورونا في 22 نوفمبر الجاري.

وشدد الوزير على ضرورة توخي الحيطة والحذر، داعيا المواطنين في الوقت نفسه إلى عدم الخوف.

يأتي ذلك على خلفية فرض الحكومة البلجيكية اليوم حظرا على دخول المسافرين من دول جنوب القارة الإفريقية حيث يتفشى المتحور الجديد الذي يعد أكثر خطورة من سابقيه.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها “تتابع عن كثب” المتحور الجديد وستعقد اجتماعا طارئا اليوم لتحديد خطورته.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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